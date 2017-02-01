Украина

Киевское Динамо почти определилось с игровой программой своего второго зимнего сбора.

Напомним, что накануне подопечные Сергея Реброва завершили первый этап подготовки к весенней части текущего сезона, а уже 4 февраля они снова отправятся в Испанию, где проведут очередной учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, во время второго испанского сбора Динамо планирует сыграть 7 контрольных матчей.

При этом, киевляне пока договорились только с 5 спарринг-партнерами, а с соперниками по еще двум поединкам, которые состоятся 16 и 17 февраля, они определятся позже.

Предварительное расписание спаррингов команды Сергея Реброва на втором испанском сборе представлено ниже.

7 февраля, 17:30 — Осиек (Хорватия)

10 февраля, 17:00 — Шаньдун Лунэн (Китай)

11 февраля, 17:00 — Хэбэй Чайна Форчун (Китай)

13 февраля — Реал Баломпедика Линенсе (Испания)

14 февраля — Бэйцзин Гоань (Китай)