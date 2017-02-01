Украина

Полузащитник бельгийского Стандарда и молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич тепло попрощался со своим бывшим клубом.

Напомним, что накануне 21-летний фулбек заключил трудовое соглашение с клубом из Льежа.

Стоит отметить, что Лучкевич защищал цвета днепровского Днепра с января 2014 года, отыграв за первую команду клуба 68 матчей (6 голов, 3 ассиста).

На своей странице в Instagram Валерий разместил прощальное письмо, в котором выразил благодарность руководству, фанатам днепрян и своим бывшим одноклубникам.

"Дорогие друзья, жители города Днепр, фанаты футбольного клуба Днепр, его руководство и администрация, мои партнеры по команде. Я обращаюсь к вам и хочу сказать следующее.

Карьера футболиста складывается из побед и поражений, и я очень благодарен, что вы всегда верили в меня и помогали мне расти, достигать тех спортивных результатов, благодаря которым, я смог перевернуть новую страницу в карьере. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Она мотивировала меня двигаться вперед и не останавливаться на пути к достижению поставленных целей. Вместе мы переживали радости побед и разочарование от неудач. Это были очень интересные и незабываемые времена!

Спасибо всем вам за годы, проведенные вместе. Я желаю каждому из вас удачи, здоровья и достижения ваших целей", — написал хавбек молодежной сборной Украины.

В составе Днепра Лучкевич дважды выиграл бронзу УПЛ, а в сезоне 2014/2015 дошел до финала Лиги Европы.