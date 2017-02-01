В контрольном матче кропивницкая Зирка минимально уступила представителю элитного дивизиона Болгарии — Берое.
Зирка, Фото Богдана Зайца, Football.ua
01 февраля 2017, 22:45
Зирка — Берое 2:3
Голы: Полегенько, 45, Бацула, 52 (с пенальти) — Мапуку, 30, Цонев, 47, 63
Зирка: Льопка — Фатеев, Федерико Перейра (Максим, 81), Кучеренко, Полегенько (Попов, 70), Лупашко, Загальсикий (Борха Экиса, 74), Бацула, Чичиков, Ситало (Эсеола, 80), Щедрый Артем
Берое: Перниш — Василев (Тенев, 46), Иванов, Динков, Пенев, Като (Чернаков, 80), Райнов, Зехиров (Почански, 46), Охене (Цонев, 46), Карачанаков (Том, 56), Мапуку (Станчев, 85)
Предупреждения: Загальский — Тенев