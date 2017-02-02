Делегация донецкого Олимпика успешно добралась до места проведения зарубежного этапа своей подготовки к весенней части текущего сезона.
olimpik.com.ua
02 февраля 2017, 00:27
Как сообщает официальный сайт донетчан, вчера утром подопечные Романа Санжара взяли курс на Турцию, где пройдет их очередной учебно-тренировочный сбор.
Отмечается, что ближе к вечеру Олимпик прибыл в район Лара и разместился в одном из местных отелей.
Уже сегодня команду Романа Санжара ждет две тренировочных сессии, а 4 февраля — контрольный матч против македонского клуба Работнички. Начало игры в 16:00 по Киеву.
На зарубежный сбор Олимпика отправились 23 футболиста, список которых представлен ниже.
Вратари: Заури Махарадзе, Ярослав Котляров
Защитники: Ярослав Олейник, Темур Парцвания, Дмитрий Гришко, Виталий Гошкодеря, Виталий Федорив, Владис-Эмерсон Иллой-Айет, Дмитрий Немчанинов, Артем Козлов, Евгений Захарченко
Полузащитники: Михаил Сергийчук, Андрей Богданов, Моха, Антон Поступаленко, Сергей Шестаков, Владислав Хомутов, Иван Брикнер, Александр Ермаченко, Александр Батищев, Евгений Цымбалюк
Нападающие: Иван Матяж, Сергей Гринь
Напомним, что трое исполнителей из этого списка находятся в команде Романа Санжара на просмотре.