Украина

Делегация донецкого Олимпика успешно добралась до места проведения зарубежного этапа своей подготовки к весенней части текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт донетчан, вчера утром подопечные Романа Санжара взяли курс на Турцию, где пройдет их очередной учебно-тренировочный сбор.

Отмечается, что ближе к вечеру Олимпик прибыл в район Лара и разместился в одном из местных отелей.

Уже сегодня команду Романа Санжара ждет две тренировочных сессии, а 4 февраля — контрольный матч против македонского клуба Работнички. Начало игры в 16:00 по Киеву.

На зарубежный сбор Олимпика отправились 23 футболиста, список которых представлен ниже.

Вратари: Заури Махарадзе, Ярослав Котляров

Защитники: Ярослав Олейник, Темур Парцвания, Дмитрий Гришко, Виталий Гошкодеря, Виталий Федорив, Владис-Эмерсон Иллой-Айет, Дмитрий Немчанинов, Артем Козлов, Евгений Захарченко

Полузащитники: Михаил Сергийчук, Андрей Богданов, Моха, Антон Поступаленко, Сергей Шестаков, Владислав Хомутов, Иван Брикнер, Александр Ермаченко, Александр Батищев, Евгений Цымбалюк

Нападающие: Иван Матяж, Сергей Гринь

Напомним, что трое исполнителей из этого списка находятся в команде Романа Санжара на просмотре.