Украина

Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров прокомментировал подписание экс-защитника испанского Вильярреала Александара Пантича.

Напомним, что накануне 24-летний сербский центрбек присоединился к киевлянам на правах свободного агента.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Пантич на правах аренды защищал цвета испанского Алавеса, за который отыграл во всех турнирах только 6 матчей.

"Не смущает ли меня то, что в нынешнем сезоне Пантич мало играл? Нет, не смущает. Наша селекционная служба вела его и ряд других игроков в течение долгого времени, поэтому потенциал Алекса мне знаком в полной мере. Приглашению Пантича в Динамо предшествовало детальное изучение сильных сторон футболиста — так происходит абсолютно при каждом нашем приобретении", — заявил наставник Динамо в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.

"Сильные стороны Пантича? Отметил бы опыт его выступлений в испанском чемпионате: в аренде от Вильярреала он играл за Кордобу и Эйбар. Пантич хорошо работает с мячом, весьма агрессивен в обороне. Так в свое время и Драгович приходил к нам почти не засвеченным в Европе, но мы видели в нем перспективу и понимали, что парень хочет играть и имеет предпосылки к прогрессу".

"Было ли предоставление Пантичу Вильярреалом статуса свободного агента одним из условий приглашения этого игрока? Это не в моей компетенции. Но должен сказать, что в нашей ситуации мы не можем покупать футболистов по очень высокой цене. В стране война, и нас просто не поймут, если станем осуществлять заоблачные трансферы. В случаем с Пантичем цена и качество игрока совпали".