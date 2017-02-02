Украина

ФФУ рассмотрит дело защитника Александрии Станислава Микицея, уличенного в применении допинга, 10 февраля.

Вчера федерация футбола Украины должна была открыть дело против Микицея из-за использования запрещенных препаратов.

Сам игрок, от которого требовалось дать пояснения по поводу случившегося, попросил дать время на сбор доказательств. По этой причине было принято решение сделать паузу минимум до 10 февраля, сообщает Sport Arena.

Если после окончания срока защитник не сможет предоставить веских доказательств, то ФФУ примет решение отстранить игрока от футбола. При этом срок дисквалификации определит УЕФА. По правилам, футболист, согласившийся с обвинениями, отстраняется на два года, совравший — на четыре.

Напомним, что ранее в крови 27-летнего защитника александрийцев были обнаружены следы от препарата, предназначено для лечения гипертонии.

В то же время это лекарство относится к допингу, поскольку является стимулятором сердечной деятельности.

В текущем сезоне Микицей, который защищает цвета Александрии с лета 2012 года, отыграл за команду Владимира Шарана во всех турнирах 14 матчей (все — в основе), отметившись 3 забитыми мячами.