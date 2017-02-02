Украина

Известный украинский специалист Николай Павлов больше не собирается работать на должности тренера футбольного клуба.

62-летний наставник, который уже полтора года находился без команды, решил завязать с футболом.

"Я решил закончить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали Всеукраинское объединение тренеров по футболу, где коллеги доверили мне пост президента. Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами", — приводит слова Павлова football24.ua.

"Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины — Кучеревский, Лемешко и другие — поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов. Специалисты моего поколения должны дать дорогу молодым, в которых и желание много, и возможности не меньше, чем были у нас".

Последним местом работы Павлова был мариупольский Ильичевец. Ранее тренер также работал в Колосе, Таврии, херсонском Кристалле, Днепре, Динамо и Ворскле. Кроме того, Павлов исполнял обязанности главного тренера национальной команды в трех матчах в 1992 и 1994 годах.

Достижения:

Чемпион Украины: 1994-1995 (с Динамо).

Серебряный призер чемпионата Украины: 1992-1993 (с Днепром).

Бронзовый призер чемпионата Украины 1992 (с Днепром).

Обладатель Кубка Украины: 2008-2009 (с Ворсклой).