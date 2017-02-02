Украина

Левый защитник Динамо Богдан Михайличенко, который на первом сборе в Испании привлекался к основе, второй сбор будет работать в более привычной среде.

Под конец рабочего цикла в Испании защитник получил повреждение и не играл в последних спаррингах команды. Клубный врач Динамо Леонид Миронов рассказал о том, что футболист близок к полному восстановлению.

"У него мышечная микротравма, но он уже находится на стадии выздоровления и скоро вернется в строй. У него маленькое повреждение мышцы задней поверхности бедра", — начал Миронов.

"Богдан лечится с 25-го января, уже занимается по индивидуальной программе физической реабилитации, и, думаю, к 5-му февраля, когда команда U-19 отправится на второй сбор, он будет почти полностью здоров", — резюмировал клубный доктор.

Таким образом, логично предположить, что второй сбор Михайличенко будет заниматься со своими одногодками.