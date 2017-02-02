Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар подвел итоги январского периода подготовки на Мемориале Макарова, а также поделился планами на турецкий сбор.

В январе Олимпик участвовал на Мемориале Макарова, а 1-го февраля подопечные Романа Санжара прибыли в Турцию, где пробудут до 18-го числа.

О первом этапе подготовки:

"Я им не до конца доволен. У нас много ребят травмировалось, да и работать нам приходилось далеко не в оптимальных условиях. Если мы играли на Мемориале Макарова на искусственном поле под крышей, то параллельно с этим были вынуждены работать на мерзлой синтетике на улице. К такому переходу ребята не были готовы. К примеру, так травмировался Володя Доронин, были повреждения и у других ребят".

"В этом плане проделанной в Киеве работой я остался недоволен. А в целом мы заложили фундамент беговой работой, получили определенный объем необходимой нагрузки. Теперь 1-го февраля прилетели в Турцию, и здесь будем работать совершенно по-другому".

О результате на Мемориале Макарова (не вышли из группы):

"Мы рассматривали данный турнир как возможность просмотреть в деле всех наших потенциальных новичков, а также хотели дать своим футболистам возможность улучшить свое функциональное состояние в играх. За результатом мы не гнались. Где-то у нас были неплохие матчи, а в чем-то они нам просто не давались. Поэтом, сама возможность проведения игр меня порадовала, а вот результат, уверен, расстроил не только меня, а и самих ребят".

О сборе в Турции:

"Это наш, по сути, единственный полноценный подготовительный этап. Поэтому, нам надо будет прилично прибавить на нем. Условия для тренировок у нас отличные, желание работать у ребят есть. Будем двигаться только вперед. Нас ждут хорошие контрольные спарринги, соперники подобраны качественные. Будет и напряженная тренировочная работа".

О костяке на вторую часть сезона:

"Сейчас мне еще ничего не видно. Мы не провели пока ни одного полноценного контрольного матча. Вот сыграем 3-4 спарринга, тогда можно будет о чем-то говорить", — резюмировал наставник донецкой команды.