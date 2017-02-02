О том, почему пока что подписали лишь Ивана Брикнера:

"Сложно было в полной мере рассмотреть все сильные стороны игроков, которые пробовали у нас свои силы. Игры в Мемориале Макарова — это хорошо, но была еще и тренировочная работа. Повторюсь: мы проводили ее далеко не в комфортных условиях из-за погоды. Надеюсь, в Турции мы наверстаем все упущенное, хорошо рассмотрим просматриваемых футболистов и определимся по ним".

О Брикнере:

"Иван тренировался с нами еще в концовке осенней части сезона, когда Первая лига уже ушла на зимний отдых, а мы еще играли. Хорошо смотрелся он и во время начального зимнего цикла подготовки. Он нас, можно сказать, убедил всеми своими лучшими качествами, что его уже можно подписать".

Об уходе Владимира Танчика и Артема Барановского:

"Однозначно, это для нас потери. Но мы не могли препятствовать желанию самих ребят. У нас имелась договоренность о том, что они покинут команду сразу же, как только у них появится такое желание. К примеру, у Танчика появился хороший с финансовой точки зрения вариант продолжения карьеры. Мы не могли действовать против стремления игрока и противиться его уходу. Мы поступили цивилизовано и согласно имеющимся договоренностям".

О том, как восполнять потери:

"Будем просматривать других ребят. Нам, к сожалению, не привыкать, что каждые полгода мы теряем игроков основного состава".

О четвырех просматриваемых (Михаиле Сергийчуке, Александре Ермаченко, Дмитрие Батищеве и Евгение Захарченко):

"Первые впечатления об их возможностях у нас уже есть, а в Турции мы продолжим просматривать их на нормальных полях. Дальнейшая судьба игроков сейчас находится исключительно в их руках".

О потенциальном приезде кого-то еще на просмотр:

"Да, я не могу этого исключить. Мы не останавливаем селекцию. Как не вспомнить, что в прошлом сезоне Кирилл Петров появился у нас незадолго до возобновления весенней части, а прошлым летом Богданов и Гринь влились в команду уже после старта чемпионата. Если у нас будет возможность пригласить действительно качественных игроков, которые смогут нас усилить, то мы обязательно постараемся этой возможностью воспользоваться".