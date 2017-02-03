Карпаты не прекращают попыток усилить состав новыми исполнителями.
Олег Дулуб, vk.com/fckarpaty
03 февраля 2017, 00:15
Этой зимой Карпаты продали форварда Густаво Бланко-Лещука в Шахтер, а Гегам Кадимян ушел в Зарю. Пополнил львовский клуб нападающий Волыни Виктор Хомченко.
"Что касается центрфорварда, у нас на просмотре есть аргентинец. Если он нам не подойдет, мы еще посмотрим на эту позицию, ведь у нас есть еще два центрфорварда на примете. Единственное, что мы не можем смотреть сразу троих", — сказал Дулуб в интервью каналу Футбол 1.
После продажи Владимира Костевича в Лех, а также аренды Василия Кравца в Луго, остро стал вопрос и о фланговом защитнике.
"Мы также ищем игрока на нашу проблемную позицию левого защитника. Надеюсь, в течение ближайшей недели вы все узнаете", — резюмировал Дулуб.