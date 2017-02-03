Украина

На просмотре у Карпат бразильский полузащитник Аугусто Бруно да Силва.

Ранее сообщалось, что львовяне отправились на второй тренировочный сбор, взяв из собой троих потенциальных новичков.

Два первых — футболисты, которые работали с Львами на первом сборе: хавбек Рожерио Алвес и форвард Матиас Конти.

Третий же - малоизвестный бразильский атакующий хавбек Аугусто Бруно да Силва, которого команду привез на просмотр бывший игрок Карпат Роша Батиста, начинающий работать агентом.

24-летний Бруно да Силва в 2009-12 годах выступал за клуб Можи-дас-Крузис в чемпионате штата Сан-Паулу. Также в 2015 он провел 8 матчей без голов в том же штате за Гуаратингету.