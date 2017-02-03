На просмотре у Карпат бразильский полузащитник Аугусто Бруно да Силва.
Рожерио Алвес, Роша Батиста и Аугусто да Силва, facebook.com/william.rochabatista
03 февраля 2017, 00:33
Ранее сообщалось, что львовяне отправились на второй тренировочный сбор, взяв из собой троих потенциальных новичков.
Два первых — футболисты, которые работали с Львами на первом сборе: хавбек Рожерио Алвес и форвард Матиас Конти.
Третий же - малоизвестный бразильский атакующий хавбек Аугусто Бруно да Силва, которого команду привез на просмотр бывший игрок Карпат Роша Батиста, начинающий работать агентом.
24-летний Бруно да Силва в 2009-12 годах выступал за клуб Можи-дас-Крузис в чемпионате штата Сан-Паулу. Также в 2015 он провел 8 матчей без голов в том же штате за Гуаратингету.