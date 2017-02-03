Украина

Защитник и капитан Зирки Федерико Перейра рассказал о том, как проходят сборы его команды.

"Тяжело ли проходят сборы? Да, непросто. Первую часть подготовки мы провели в Кропивницком, и она была самой сложной, поскольку проходила сразу после отпуска. Основное внимание мы уделяли физической подготовке", — начал 26-летний аргентинец.

"Сейчас наступил более приятный этап, который включает в себя работу с мячом и контрольные матчи. Теперь мы уже должны понимать, как будем играть, и целенаправленно готовиться к 26 февраля, когда состоится матч Днепром".

"Три контрольных матча? Они прошли хорошо, и мы отлично поработали в плане коллективной игры. Самым важным моментом была адаптация к сопернику, индивидуальная работа и самоотдача каждого игрока".

"Думаю, что в команде собраны отличные футболисты, и мы должны этим воспользоваться. У нас были ничья, победа и поражение, но самое важное — чтобы тренер сумел подготовить команду, добыв пользу из этих встреч", — подытожил Перейра.