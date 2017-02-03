Украина

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко полностью восстановился после повреждения.

Напомним, Коваленко травмировался в последние дни первого тренировочного сбора команды в Испании. С тех пор Виктор занимался по индивидуальной программе и не принимал участия в товарищеских матчах.

Как сообщает официальный сайт Горняков, сегодня Коваленко тренировался в общей группе Шахтера без каких-либо ограничений.

Таким образом, есть вероятность, что Виктор примет участие в сегодняшнем матче Шахтера против датского Ольборга, который состоится в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup.

В текущем сезоне Коваленко провел за Шахтер 15 матчей в УПЛ и забил 4 гола.