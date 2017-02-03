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Украинский нападающий испанского Бетиса Роман Зозуля прокомментировал последние события, касающиеся его персоны в отношении несостоявшегося перехода в Райо Вальекано.

Буквально два дня назад, игрок сборной Украины Роман Зозуля оформил собственный переход в коллектив Сегунды Райо Вальекано. Однако, не прошло и дня, как общественность всколыхнула новость о том, что фанаты Райо заставили Романа вернутся в стан Бетиса по причине его политических взглядов, обвиняя того в нацизме с требованием аннулировать сделку.

Чуть позднее, поддержку своему соотечественнику решила оказать Федерация Футбола Украины, а также игроки Бетиса, которые выпустили официальное заявление в адрес своего партнера по команде.

Сегодня, в интервью испанскому изданию Marca, Роман прокомментировал последние события, которые произошли в его жизни с момента сорванного перехода в стан Пчел.

На вопрос о том, как себя чувствует сейчас Зозуля, игрок ответил, что он был очень тронут такой поддержкой со стороны многих людей. Однако прежде всего, сейчас его заботит проблема безопасности семьи из-за которой футболист очень сильно переживает.

"Прежде всего, я родитель, и я очень сильно переживаю за мою жену и своих детей. Я хочу провести эти дни рядом со своими близкими, ведь за них я действительно очень сильно волнуюсь".

Зозуля также заявил, что в ближайшее время вопросы относительно его инцидента должны быть улажены. До понедельника, как утверждает Роман, все должно проясниться.