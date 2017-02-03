Украина

Государственная лотерея тото "Фортуна Live", продукт "Украинской Национальной Лотереи", продолжает реализацию программы поддержки украинского спорта на национальном уровне. Следующий шаг в этом направлении — поддержка баскетбола.

Теперь "Фортуна Live" и "Украинская Национальная Лотерея", в рамках партнерского сотрудничества, будет поддерживать Чемпионат Украины по баскетболу среди женских команд (Суперлига) и Кубок Украины по баскетболу среди мужских команд.

Корпоративная философия компаниий – поддержка, популяризация и развитие спорта в Украине. Как отметил PR-менеджер "Фортуны Live" Ярослав Живалович, "Мы убеждены, что поддержка спортсменов, клубов, федераций – это наша социальная миссия. Развитие здорового и гармоничного общества – это одна из наших целей. К сожалению, сложная экономическая ситуация в нашей стране не лучшим образом влияет на развитие спорта. Поддержка со стороны бизнеса могла бы стать весомым вкладом и новым витком в обретение нашей страной спортивной славы и "Фортуна Live", как никто другой, это понимает. Все мы жаждем видеть украинских спортсменов с медалями и кубками, добытыми в международных соревнованиях. Вся Украина хочет лицезреть радость спортсменов после побед, а спортсмены – радость их фанатов".

Стало известно, что "Украинская Национальная Лотерея" и Федерация баскетбола Украины будут активно сотрудничать во время проведения Чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд (Суперлига) и Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд в 2017 году.

Сегодня "Украинская Национальная Лотерея" — крупнейший оператор государственных лотерей в Украине, член "Всемирной лотерейной ассоциации", а также "Европейской ассоциации государственных и Тото лотерей". Предприятие было основано в 1997 году с целью получения денежных средств, которые были бы направлены на улучшение жизненного уровня всех слоев общества.

Стоит отметить, что "Фортуна Live" является титульным спонсором футбольного клуба Заря, что подчёркивает намерения комплексно поддерживать все виды спорта в Украине.

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