В матче товарищеского турнира Atlantic Cup подопечные Паулу Фонсеки крупно обыграли датский Ольборг.
shakhtar.com
03 февраля 2017, 20:02
Ольборг — Шахтер 0:3
Голы: Марлос, 34, 36 (с пенальти), Борячук, 90
Ольборг: Ларсен — Альманн (П. Кристенсен, 68), Блобьерг, Хольгерссон, Вюрц (М. Кристенсен, 68), Флорес (Майлингер, 68), Сильвестр (Какито, 79), Теллуфсен (Рамкильде, 86), Берстинг (Греннинг, 79), Абильдгор (Слот, 79), Меле
Шахтер: Шевченко (Каниболоцкий, 73) — Срна (Кобин, 73), Кучер (Ордец, 73), Ракицкий (Кривцов, 73), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 73), Фред (Коваленко, 83), Марлос (Матвиенко, 73), Дентиньо (Алан Патрик, 73), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 73)