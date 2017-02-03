Украина

Экс-форвард Металлиста, Говерлы и Хайдука Артем Радченко рассказал о причине спада формы и загулах в харьковском клубе.

В 2010/11 нападающего начали привлекать к играм за дубль Металлиста, а уже в следующем сезоне стали подпускать к основе и дали дебютировать в УПЛ. Всего за 4 сезона, по данным официального сайта УПЛ, Радченко сыграл за Металлист в чемпионате 11 матчей (3 со старта), голов не забивал.

О том, почему исчезло доверие Маркевича в Металлисте:

"Возможно, потому, что я не оправдал надежды, которые он возлагал на меня".

О загулах в Металлисте:

"Это был такой момент, когда все получалось, все шло, как по маслу, я тренировался с первой командой, и летал на игры и, наверное, мне казалось, что все так дальше легко и будет получаться. Но я ошибался и получилось так, как получилось".

"Ночные клубы? Не сказал бы, что часто ходил, но после игр бывало. Думаю, каждый молодой футболист должен через это пройти, чтоб в будущем больше не делать таких ошибок. Просто такой момент настает, и нужно, чтоб он прошел как можно быстрее и ты дальше показывал высокие результаты. Не могу сказать, что быстро, но и не могу сказать, что долго".

"Самое яркое проявление звездной болезни? Я бы не сказал, что это какая-то звездная болезнь… Наверное, это было тогда, когда я поехал на сборы с первой командой и в первой игре очень неважно сыграл. Тогда Мирон Богданович дал мне встряску приличную. Тогда я понял, что нужно выбираться из этой ямы. Напихал мне хорошо"

"Наверное, после этого я все переосмыслил. Ну, как, я понимал, что идет период не очень важный. Когда этот период идет, ты, вроде бы, и делаешь все, как обычно, но у тебя что-то не получается. Я пытался, старался, выкладывался на тренировках, и так оно прошло постепенно, еще в Металлисте".