Украина

Одесский Черноморец продолжает обновлять свое игровое расписание на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Напомним, что ранее стало известно, что Моряки, которые планируют тренироваться в Турции до 17 февраля, договорились о проведении спаррингов с 7 иностранными клубами.

Как сообщает официальный сайт Черноморца, команда Александра Бабича договорилась сыграть контрольные матчи с еще двумя коллективами — сербским Напредаком и тбилисским Динамо.

Отмечается, что спарринги с этими командами одесситы проведут завтра: в 12:00 по Киеву начнется игра с Напредаком, а в 16:30 — с Динамо.

Интересно, что после 21 сыгранного тура текущего розыгрыша сербской Суперлиги ближайший соперник Черноморца расположился на 4-й позиции турнирной таблицы, а тбилисское Динамо является чемпионом последнего полноценного розыгрыша грузинского первенства (в переходном чемпионате в поединке за путевку в Лигу Европы динамовцы уступили одноклубникам из Батуми).