Представляем вашему вниманию видеонарезку всех десяти мячей киевского Динамо в пяти контрольных матчах на первом сборе в Испании.
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03 февраля 2017, 21:00
Динамо – Санкт-Паули – 3:1 (0:0)
Голы: Беседин (56, голевой пас – Морозюк), Гармаш (58, Михайличенко), Морозюк (72)
Динамо – Тяньцзинь Тэда – 3:0 (1:0)
Голы: Гармаш (27, голевой пас — Гонсалес), Ярмоленко (54, Тымчик), Громов (87, Ярмоленко).
Динамо – Лиферинг – 1:3 (1:0)
Гол: Ярмоленко (27, с пенальти)
Динамо – Сувон Самсунг Блувингз – 1:1 (0:0)
Гол: Яремчук (67, пас – Громов)
Динамо – ЦСКА София – 2:2 (2:1)
Голы: Буяльский (36, пас – Цыганков), Гонсалес (38, пас – Гармаш)