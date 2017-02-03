Украина

Днепровский Днепр продолжает подготовку к весенней части текущего сезона.

Напомним, что 29 января подопечные Дмитрия Михайленко завершили свой первый зарубежный зимний сбор, во время которого провели 5 контрольных матчей (1 победа, 4 поражения).

Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, после нескольких выходных дней сегодня Днепр возобновили тренировочный процесс.

А уже 7 февраля днепряне отправятся на свой очередной учебно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции и продлится до 20 февраля.

На этом сборе команда Дмитрия Михайленко планирует провести 4 спарринга.