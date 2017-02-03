Украина

Экс-нападающий Днепра Евгений Бохашвили рассказал почему перебрался в Рух, который выступает во Второй лиге.

Этой зимой 24-летний форвард ушел из Днепра и стал свободным агентом. Бохашвили пробовал свои силы в Олимпике, но не подошел донецкому клубу. В итоге, футболист оказался в амбициозном второлиговом Рухе.

О других вариантах продолжения карьеры и роли Маркевича в переходе Бохашвили в Рух:

"У меня был еще один вариант заграницей, но это не столь известный чемпионат. Хотя денег там предлагали больше, чем в Рухе и даже многих командах Премьер-лиги. Мне повезло, что со мной связался Мирон Маркевич, а потом президент Руха Григорий Козловский. Маркевич посоветовал мне чуть-чуть наступить на свою гордость и уровень, который был раньше, и поиграть под его контролем, чтобы возобновить прежний уровень. Здесь есть все условия для футбола, которым могут позавидовать многие команды высшей лиги".

"К тому же, Мирон Богданович часто посещает тренировки Руха, а ими руководит его бывший помощник Иванов. Главный тренер Руха Руслан Мостовой тоже немалоизвестный человек. Приведу дословно слова Маркевича: "Лучше сделать шаг назад, чтобы потом — два вперед". Мирон Богданович говорит, что у него есть чувство, что мне сейчас нужно немного помучаться, потерпеть, но усердно работать, чтобы вернуться на прежний уровень. Сейчас в Украине такой чемпионат, что Рух ничем особо не отличается от команд Первой или даже Премьер-лиги".

"Да, людей пугает, что я уехал во Вторую лигу, но тут задачи очень серьезные. Президент сделал замечательную базу и условия для тренировок. Через полгода многие футболисты сами начнут сюда проситься. На это время я как раз и подписал контракт. Инициатором же моего перехода в Рух был не я и не президент клуба, а именно Маркевич. Он лично захотел видеть меня здесь, под свой контроль и ответственность. Он меня и уговорил".

Об уровне соперников во Второй лиге:

"Это зависит не только от команд, которые играют во Второй лиге. В Рухе работают профессиональные тренера с немалым опытом. Работая вместе с ними, я начну расти. Мне сейчас главное — играть и не снижать к себе требования в тренировочном процессе. Уровень Второй лиги совсем чуть-чуть отличается от Премьер-лиги".

О подписании непродолжительного контракта (полгода):

"Если все будет нормально, команда через полгода выйдет в Первую лигу. Там будут уже другие требования к футболистам и команде. Я за эти полгода посмотрю, что и как будет развиваться. Маркевич мне сказал, что я сам не захочу через полгода уходить. Сами понимаете, я пришел во Вторую лигу с УПЛ и не могу подписать контракт на длительный строк. Команда с перспективами, но хочу посмотреть, что и как. Президент же говорил, что через полгода будет стоять задача выхода в Премьер-лигу. Если меня устроят требования клуба, а Рух — мой уровень, то я останусь".

О функциях Маркевича в Рухе:

"Тяжелый вопрос. Я еще не до конца понимаю, какую роль в Рухе играет Маркевич. Он сам из Винников и часто приходит, чтобы посмотреть тренировки. А чем он точно здесь занимается, не скажу — не знаю".

О финансовой составляющей в переходе в Рух:

"Нет, финансы были не то, что на третьем, а на пятом плане. Другие клубы предлагали лучшие финансы. Я приехал в Рух не для того, чтобы заработать деньги, а вернуть свой уровень, который позволит мне играть в более сильном чемпионате и команде".

Об уровне базы Руха:

"Если кто-то не верит, то пусть приедет и посмотрит, какие здесь условия. Только 4-5 команд Премьер-лиги могут сравниться с такими условиями. Остальные — очень сильно уступают. Здесь есть база, все для восстановления, достаточно хорошая экипировка, поля. Есть все для хорошей европейской команды".

О зарплатах в команде:

"Это вопрос не ко мне. Я не знаю всех зарплат в Премьер-лиге и в Рухе. За себя отвечу, что в других командах не из топ-чемпионатов зарплаты выше, чем здесь. Может, люди, которые были в Рухе раньше, и зарабатывали много. Такой вопрос можете задать президенту или руководству. Но я здесь явно не из-за денег".

О снижении уровня игры:

"У меня был контракт с таким клубом как Днепр, а получить там игровую практику на моей позиции крайне тяжело, хотя я и ходил по арендам. Например, очень даже неплохой получилась моя аренда в Карпаты. Считаю, год в Карпатах пошел мне на пользу. Конечно, неудачной получилась аренда в Волынь, но сами понимаете… Может, в Волыни от меня зависело, а может и не от меня. Так сложилась судьба, что нужно возвращать то, что наработал раньше".

О задолженностях от Днепра:

"У меня нет никаких претензий к Днепру. Должны или не должны — для меня сейчас это не имеет значения".