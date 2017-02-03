Украина

Полтавская Ворскла завершила первый зарубежный этап подготовки к весенней части текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт полтавчан, сегодня подопечные Василия Сачко вернулись в Украину, тем самым завершив свой очередной учебно-тренировочный сбор.

Напомним, что во время турецкого сбора полтавчане провели 4 спарринга (1 победа, 1 ничья, 2 поражения).

Отмечается, что уже 5 февраля Ворскла снова отправится в Турцию для проведения заключительного этапа подготовки к возобновлению текущего розыгрыша УПЛ.