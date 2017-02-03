Украина

Экс-тренер Говерлы Вячеслав Грозный рассказал о том, как складывалась ситуация с исчезновением клуба по итогам прошедшего сезона.

Напомним, по итогам прошедшего сезона аттестацию не прошли Металлист и Говерла в связи с финансовыми долгами.

В конце октября украинский наставник трудоустроился в тбилисском Динамо.

"Я до последнего надеялся, что Говерла получит лицензию, если честно. Я не собирался ее бросать. Мне было комфортно работать в этом регионе. Мне никто не мешал работать", — начал Вячеслав Грозный.

"5 игроков, или, скорее, люди, которые были с ними, сделали невозможным получение лицензии Говерлой. Это два иностранца — Мариус Никулаэ (и те люди, которые за ним стояли) и Армони Иканде. Это иностранцы. Украинцев я не буду называть по этическим соображениям", — резюмировал экс-тренер Говерлы.