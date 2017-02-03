Украина

Черноморец продолжает искать футболистов, которые могут усилить состав на весеннюю часть сезона.

Sport Arena со ссылкой на Спорт-Экспресс в Украине информирует о том, что Моряки смотрят в деле двух потенциальных новичков: вратаря Сергея Смородина из Нефтчи Фергана и хавбека Валерия Машнина, выступающего за Реал-Фарму.

22-летний Смородин — воспитанник Пахтакора. Последние два сезона голкипер числится в Нефтчи, где не сыграл ни одной игры. 26-летний Александр Машнин сыграл 16 игр за команду Второй лиги, забив три гола.

Ранее сообщалось, что одесситы отправились на сборы в Турцию с тремя игроками на просмотре, одним из которых был экс-защитник Оболони-Бровар Ризван Аблитаров.