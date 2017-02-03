Украина

Волынь запланировала шесть контрольных поединков на турецкий сбор.

Sport Arena информирует о том, что лучане определились с именами 4-х из 6-ти соперников, с которыми подопечные Виталия Кварцяного сыграют на единственном заграничном сборе.

Крестносцы сыграют с македонской Академией Пандева (8-го февраля), Металлургом Бакабан из Узбекистана, датского Вайле, куда на правах аренды неделей ранее перебрался хавбек Зирки Артем Фаворов, и Катовице из Польши (18-го февраля).

Два спарринг-партнера уточняются, так же, как и даты проведения игр с теми противниками, с которыми уже договорено.

Напомним, добраться в Турцию Волыни поможет Днепр. Лучане отправятся на сбор в одном самолете с игроками и тренерами днепровской команды.

В Турции Волынь пробудет с 7-го по 20-е февраля и вместе с Днепром вернется в Украину. Напомним, после выхода из отпуска лучане тренировались по холоду в Закарпатье.