Украина

Львовские Карпаты дополнили игровое расписание своего второго турецкого сбора еще одним спаррингом.

Напомним, что накануне подопечные Олега Дулуба снова отправились в Турцию, где проведут 2-недельный учебно-тренировочный сбор.

Ранее сообщалось, что на этом сборе Карпаты планируют сыграть 7 контрольных матчей, в одном из которых примет участие молодежная команда львовян.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, команда Олега Дулуба договорилась провести спарринг с действующим чемпионом Грузии — Самтредиа.

Отмечается, что контрольный матч между Карпатами и Самтредиа состоится 6 февраля.

Начало игры в 16:00 по Киеву.