Львовские Карпаты дополнили игровое расписание своего второго турецкого сбора еще одним спаррингом.
Карпаты, Фото Богдана Зайца, Football.ua
03 февраля 2017, 22:00
Напомним, что накануне подопечные Олега Дулуба снова отправились в Турцию, где проведут 2-недельный учебно-тренировочный сбор.
Ранее сообщалось, что на этом сборе Карпаты планируют сыграть 7 контрольных матчей, в одном из которых примет участие молодежная команда львовян.
Как сообщает официальный сайт львовского клуба, команда Олега Дулуба договорилась провести спарринг с действующим чемпионом Грузии — Самтредиа.
Отмечается, что контрольный матч между Карпатами и Самтредиа состоится 6 февраля.
Начало игры в 16:00 по Киеву.