Украина

Полузащитник Шахтера Марлос подвел итоги контрольного матча против Ольборга (3:0).

Горняки забили три безответных мяча в ворота датской команды.

"Играть было очень нелегко, ведь соперник полностью закрывался в обороне. Но у нас уже есть опыт таких матчей с некоторыми украинскими командами. Поэтому нужно было сохранять терпение до конца, искать свободные зоны, чтобы забить. И нам это удалось", — сказал хавбек Шахтера Марлос, который отличился в поединке дублем.

"Если говорить о мотивации, то она должна быть изо дня в день – не только в играх, но и на тренировках. Именно так мы сможем достойно подготовиться к встрече с Сельтой и сумеем пройти как можно дальше в Лиге Европы, а также продолжить побеждать в чемпионате Украины".

"Сейчас подготовительный период, и все пока получается хорошо. У нас отличная команда и тренерский состав, все стараемся, трудимся и готовимся к официальным матчам", — резюмировал бразильский футболист Горняков.