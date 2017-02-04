Украина

Нападающий Шахтера Андрей Борячук прокомментировал победу в спарринге над Ольборгом, в которому ему удалось отличиться забитым мячом.

Молодой украинский нападающий отличился на 90-й минуте контрольного поединка против датской команды.

"Нам противостояла хорошо организованная команда, которая оборонялась большими силами и старалась отвечать контратаками. При этом мы полностью контролировали игру и реализовали свои моменты", — начал форвард Горняков.

"Мне очень хотелось отличиться, потому что уже давно не забивал и было огромное желание прервать эту серию неудач. Отдельное спасибо за классную передачу Василию Кобину. Надеюсь, что теперь буду регулярно забивать и помогать своей команде", — резюмировал Борячук.