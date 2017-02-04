Украина

Футболист Карпат Алексей Дитятьев признался, что решение покинуть Ворсклу было нелегким, но задержки по зарплате качнули весы в сторону смены клуба.

О сожалении по поводу расставания с полтавской командой:

"Я уже говорил, и будут говорить это в дальнейшем — покидать Ворсклу я не хотел. Но свою роль сыграл один момент — необходимо быть честными и перед футболистами, и перед тренерами. А со стороны руководства клуба я этой честности не увидел и не мог работать в такой ситуации дальше, хотя очень хотел этого".

О долгах экс-клуба:

"Ворскла мне еще должна. И должна немало".

О том, что футболист себя не полностью раскрыл в Ворскле:

"Наверное, осталась какая-то недосказанность. Я очень требовательный к себе. Знаю, и в моей памяти до сих пор сидят несколько игр за Ворсклу, которые я откровенно провалил. Хорошее забывается очень быстро, а вот плохое — нет. Особенно для центрального защитника, который не должен ошибаться. Он не имеет права на это, так как является практически последним рубежом в обороне команды. Поэтому, я мог проявить себя в Ворскле и лучше".