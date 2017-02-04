О вариантах продолжения карьеры после ухода из Ворсклы:

"Мне хотелось остаться в Украине — это моя родная страна, здесь живет моя семья, растет ребенок. Поэтому планов покинуть страну не было. Но приходилось отталкиваться от тех предложений, которые поступали, и они были также из-за рубежа. В итоге, из множества вариантов самым конкретным оказалось предложение Карпат".

"Еще играя за Ворсклу, я слышал об интересе к своей персоне со стороны тренерского штаба Карпат".

О первых матчах за Львов на сборах в Турции:

"Чувствовал себя очень комфортно. Мне импонирует стиль игры, который прививает Карпатам ее наставник. Он просит играть исключительно в комбинационный футбол, использовать короткий и средний пас. Мне это очень нравится".

Об отличиях фунцкий, в сравнении с Ворсклой:

"Они, конечно же, есть, но я не могу назвать их очень существенными. Главное для центрального защитника — это разрушать атаки соперников и начинать атаки своей команды. Думаю, в любой команде у центрального защитника примерно одни и те же обязанности. В Карпатах есть свои нюансы построения и ведения игры, но, в целом, от этого мои обязанности на поле не сильно поменялись".

О том прибавил ли, в сравнении с выступлениями за Олимпик:

"Считаю, что сейчас я сильнее, чем был 2 года тому назад. Я прогрессирую и чувствую это".

О том, не отпугивал ли тот факт, что Карпаты борются за выживание:

"Ни в коем случае я не считаю это шагом назад. И Ворскла, и Карпаты играют в Премьер-лиге, обе команды ставят перед собой определенные турнирные задачи. Я не считаю, что сделал шаг назад, так как в построении игры и в других нюансах Карпаты ни в чем Ворскле не уступают".

"Все понимают, что есть масса моментов, на которые футболисты не могут повлиять — это и снятие очков, и кадровая политика клубов. Став игроком Карпат, я очень сильно хочу помочь команде выбраться из дна турнирной таблицы. Коллектив находится там абсолютно незаслуженно. Я уверен, нам это удастся".

О планах на весну:

"Сейчас необходимо много работать — на данном этапе это главный посыл. В Карпатах много молодежи. А значит, и ей, и другим игрокам необходимо еще работать и дальше развиваться. Только так мы сможем добиться того, чего хотим".

О контракте на 3 года:

"Я не акцентирую свое внимание на этом. На год я подписал контракт, или же на 3 — это неважно. Мне все равно необходимо выходить на поле и в каждом матче выкладываться по максимуму. Срок соглашения не должен и не будет влиять на мою самоотдачу в играх за Карпаты. А если ты способен добиться того, что на тебя обратит внимание команда более высокого уровня и захочет видеть тебя в своих рядах, то это и так случиться. И не думаю, что в Карпатах будут против этого. Работа львовян на трансферном рынке в последнее время только подтверждает это".

О желании поиграть за рубежом:

"Да, такое желание есть. Но сейчас я являюсь игроком Карпат, и все мои мысли связаны только с этой командой, с ее игрой и ее турнирными целями. А в дальнейшем, конечно же, был бы не против поехать в Европу и попробовать свои силы в новом для себя чемпионате".