Украина

Новобранец Динамо Александар Пантич считает переход в киевский клуб успешным развитием своей карьеры.

В конце января 24-летний защитник Вильярреала расторг контракт с испанским клубом, а через несколько дней на правах свободного агента перебрался в стан Бело-синих и стал первым трансфером на вход этой зимой.

"Это шаг вперед в моей карьере. Я пришел в клуб с большими амбициями. Мы быстро нашли общий язык и я начну готовится с командой в Испании на втором сборе. Впереди серия спаррингов, которые помогут набрать форму на вторую часть сезона", — сказал защитник в интервью HotSport.

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