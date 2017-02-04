Сергей Ребров взял на сбор 27 футболистов. 

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан;

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ориховский, Шепелев;

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

В сравнении с первым сбором нету голкипера Маханькова и защитников Лукьянчука и Тысчика. Присоединился к команде новичок Пантич. Поехал и Михайличенко, который получил травму под занавес первого цикла.