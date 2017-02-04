Динамо улетело на второй учебно-тренировочный сбор, который как и первый, состоится в Испании.
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04 февраля 2017, 10:44
Сергей Ребров взял на сбор 27 футболистов.
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан;
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко;
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ориховский, Шепелев;
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.
В сравнении с первым сбором нету голкипера Маханькова и защитников Лукьянчука и Тысчика. Присоединился к команде новичок Пантич. Поехал и Михайличенко, который получил травму под занавес первого цикла.