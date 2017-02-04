Украина

Полузащитник Владислав Калитвинцев дал своё первое интервью в качестве игрока луганской Зари.

Напомним, несколько дней назад Калитвинцев подписал арендное соглашение с Зарей сроком на один год и присоединился к луганчанам на сборах в Турции:

"Эмоции от перехода исключительно положительные. Чуть-чуть устал от ожидания. Были некоторые нюансы, которые немного затягивали процесс, но всё решилось в лучшую сторону, и я присоединился к команде", — цитирует Калитвинцева пресс-служба клуба.

"Тренировочный процесс для меня уже начался. По прибытию в тренировочный лагерь луганчан меня очень тепло встретили. Приятно отметить, что атмосфера внутри коллектива очень хорошая. Мы подробно переговорили с Юрием Вернидубом, обсудив ряд важных вопросов. В целом могу твёрдо сказать, что всё хорошо".

"С отцом я советуюсь всегда. Мы всегда разговариваем. Обсуждаем, выносим решения. Этот переход не был исключением".

"Да, предложения от других клубов были. Что же касается самих переговоров с Зарёй, то были некоторые формальности, которые, как только были улажены, то сразу же была достигнута договорённость".

"Зарю выбрал потому, что это сильная, амбициозная команда. Находится на третьем месте. Принимает участие в Еврокубках. Кроме того, знал многих ребят отсюда. Ведь мы вместе играли в сборных. Знал что к чему. Пересекался ранее я и с Игорем Харатиным, и Лёшей Шевченко, и Игорем Чайковским, и Артёмом Сухоцким, и Владом Кулачем. Все встретили очень тепло и помогают адаптироваться в команде. Ровным счётом, как и остальные ребята", — сказал полузащитник.

"Период в Черноморце вспоминаю с особой теплотой. Одессу я не забуду. Все воспоминания только самые лучшие. Благодарен тренерскому штабу, который очень мне доверял. Наверное, такое доверие и сказалось благоприятно, что раскрылись мои игровые качества. Я чувствовал себя очень комфортно, как в быту, так и на поле. Да и команда была очень хорошей. Частенько вспоминаю тот период. Но нужно двигаться дальше. Расти, как футболисту, так и человеку".

"Тот уровень, который Заря задала в чемпионате, те задачи, которые стоят перед командой, обязывают ко многому. А вместе с амбициозным и серьёзным коллективом растёшь и ты. Я считаю, что данный переход – шаг вперёд в карьере", — отметил Владислав.