Украина

Донецкая команда проведет товарищеский матч с турецким Мерсином Идманюрду.

Расписание спаррингов Олимпика на сборах в Турции претерпело изменения, сообщает пресс-служба клуба.

Дончане проведут не пять контрольных матчей, как было предусмотрено ранее, а шесть. Еще одним соперником Олимпийцев станет Мерсин Идманюрду, представляющий первую лигу чемпионата Турции. Мерсин там занимает последнее место.

Встреча Олимпика с Мерсином запланирована на вторник, 7 февраля. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

На этот этап подготовки донетчане запланировали также другие 5 спаррингов, расписание которых представлено ниже.

4 февраля — Работнички (Македония)

8 февраля — Трепча 89 (Косово)

11 февраля — донецкий Шахтер U-21

14 февраля — Кайсар (Казахстан)

17 февраля — Динамо Тбилиси (Грузия)