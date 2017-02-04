Донецкая команда проведет товарищеский матч с турецким Мерсином Идманюрду.
Расписание спаррингов Олимпика на сборах в Турции претерпело изменения, сообщает пресс-служба клуба.
Дончане проведут не пять контрольных матчей, как было предусмотрено ранее, а шесть. Еще одним соперником Олимпийцев станет Мерсин Идманюрду, представляющий первую лигу чемпионата Турции. Мерсин там занимает последнее место.
Встреча Олимпика с Мерсином запланирована на вторник, 7 февраля. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
На этот этап подготовки донетчане запланировали также другие 5 спаррингов, расписание которых представлено ниже.
4 февраля — Работнички (Македония)
8 февраля — Трепча 89 (Косово)
11 февраля — донецкий Шахтер U-21
14 февраля — Кайсар (Казахстан)
17 февраля — Динамо Тбилиси (Грузия)