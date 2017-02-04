Украина

Защитник Карпат Артем Филимонов рассказал о сборах своей команды, а также о тренерском подходе наставника львовян Олега Дулуба.

"Как прошли сборы? Тяжело, но одновременно и достаточно быстро прошли первые сборы. Возможно, за счет того, что больше внимания уделяли работе именно с мячами, то и незаметно прошло время. С Черноморцем тоже была похожая ситуация, почти все упражнения выполняли с мячами", — начал центрбек.

"Новый тренер? Под его руководством я уже начал думать по-другому, замечаю, что в чем прибавляю. Он больше требует, собственно, за счет этого можно расти индивидуально".

"Дулуб меня пригласил, а значит, ему понравился мой стиль игры. Именно сейчас, в некоторых эпизодах, он мне подсказывает, как можно сыграть умнее, чтобы стать полезным для команды. Обращает внимание на то, как правильно остановить атаку соперника, чтобы не получить ни желтой карточки, ни фола; показывает опасные зоны, в которых нежелательно зарабатывать штрафные удары, которые затем станут угрожающими для нашей команды", — добавил Филимонов.