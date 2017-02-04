В контрольном матче команда Юрия Вернидуба не смогла одолеть действующего чемпиона Хорватии.
gnkdinamo.hr
04 февраля 2017, 19:22
Заря — Динамо 3 2:2
Голы: Харатин, 10, Форстер, 59 (с пенальти) — Ходжич, 34, Машаду, 55
Заря (1-й тайм): Левченко — Соболь, Форстер, Вячеслав Чечер, Опанасенко, Чайковский, Харатин, Липартия, Петряк, Паулиньо, Кадимян
Заря (2-й тайм): Чуваев — Соболь (Сухоцкий, 77), Форстер, Чечер (Шершень, 62), Опанасенко (Ярмаш, 70), Гречишкин, Любенович, Липартия, Калитвинцев, Бонавентуре, Гегам Кадимян (Кулач, 72)
Динамо: Ливакович — Мэцэл (Стоянович, 59), Сигали (Шильденфельд, 40), Лешкович (Перич, 46), Пиварич, Павичич, Кнежевич (Гояк, 59), Фиолич (Ольмо, 59), Машаду (Чорич, 72), Шитум (Гильерме, 59), Ходжич
Удаление: Сухоцкий, 78