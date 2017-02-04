В контрольном матче экспериментальное сочетание команды Александра Бабича не смогло навязать борьбу представителю элитного дивизиона Сербии.
Черноморец, Фото Богдана Зайца, Football.ua
04 февраля 2017, 19:38
Черноморец — Напредак 0:3
Голы: Миладинович, 4, Гобелич, 58, Белич, 77
Черноморец: Кожухарь (игрок на просмотре, 71) — Данченко, Петько, Гадрани, игрок на просмотре, Норенков, Мурашов, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Азацкий, 46), Барилко (Попов, 46), Мусолитин
Напредак (стартовый состав): Петрович — Ндиайе, Урошевич, Миладинович, Симонович, Шливич, Аливодич, Вулич, Вуканович, Гобелич, Касалица