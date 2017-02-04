В своем очередном зимнем спарринге одесский Черноморец минимально переиграл многократного чемпиона Грузии.
fcdinamo.ge
04 февраля 2017, 20:16
Динамо Тб - Черноморец 1:2
Голы: Гвелезиани, 11 — Хочолава, 3, Хобленко, 23
Динамо (стартовый состав): Литовченко — Хадунели, Лохошвили, Гвелезиани, Тодадзе, Кардава, Хакветадзе, Лобжанидзе, Китешвили, Папунашвили, Арабули
Черноморец: Каневцев (Безрук, 46) — Люлька, Каплиенко, Хочолава, Мартыненко, Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев (Татарков, 60), Ковалец (Попов, 82), Хобленко (Третьяков, 60)