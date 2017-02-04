Украина

Защитник Шахтера Василий Кобин поделился эмоциями после победы над Кванджу (1:0).

Сегодня Горняки в рамках товарищеского матча одолели корейскую команду Кванджу — 1:0. Единственный гол в матче на счету форварда оранжево-черных Андрея Борячука.

"Провели хороший матч с достойным соперником. Корейцы действовали агрессивно, прессинговали все время, не давали нам "дышать", — цитирует Кобина пресс-служба оранжево-черных.

"Учитывая скорую встречу с такой же неуступчивой Сельтой, эта игра была очень полезна. Футболисты Кванджу боролись до конца, старались не уступать".

"Команда из другой части света, наверное, хотела доказать, что ничем не хуже европейских клубов. Но за счет мастерства мы создавали моменты, забили один мяч, могли отличиться и еще.

"Через спарринги всегда готовиться легче, но и тренировки также необходимы. Впереди важные поединки Лиги Европы, да и старт чемпионата не обещает быть легким – надо подойти к ним во всеоружии".

