Украина

Кропивницкая Зирка запланировала контрольный матч с представителем второго дивизиона Швеции.

Напомним, что сейчас подопечные Романа Монарева работают на учебно-тренировочном сборе на Кипре, который продлится до 7 февраля.

Как сообщает официальный сайт кропивницкого клуба, в ближайшем спарринге Зирка померится силами с шведским Ефле.

Отчетная встреча состоится завтра. Начало игры в 15:00 по Киеву.

Стоит отметить, что по итогам последнего розыгрыша элитного дивизиона Швеции клуб из города Евле понизился в классе, поэтому в новой кампании будет выступать во втором дивизионе.