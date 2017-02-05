Украина

Защитник Александр Матвеев попробует доказать, что достоин выступать за Ворсклу.

Sport Arena информирует о том, что 27-летний экс-футболист Александрии полетит на сбор с полтавской Ворсклой.

Александр Матвеев не проходил в основной состав под руководством Владимира Шарана, сыграв шесть матчей за молодежку. В связи с этим, футболист покинул Александрию в начале нынешнего года.

Интересно, что защитник начинал карьеру в полтавском клубе, где выступал шесть сезонов, сыграв 49 матчей, два гола.