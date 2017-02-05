Украина

Определился соперник, с которым Шахтер сразится за бронзу на товарищеском турнире в Португалии.

Официальный сайт Горняков отрапортовал о том, что венгерский Дебреце станет последним соперником донецкой команды на турнире в Португалии.

После второго игрового дня в группе В по три балла набрали две команды – Юргорден (Швеция) и Дебрецен (Венгрия). Согласно регламенту, в случае равенства очков положение соперников определяется по разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель оказался лучше у венгров. Таким образом, они заняли вторую позицию в группе.

Матч Шахтер — Дебрецен намечен на 7-е февраля. Начало — 18:00.