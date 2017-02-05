Украина

Новичок Динамо Александар Пантич рассказал о том, что Алавес, за который игрок выступал на правах аренды, не хотел досрочно возвращать его в Вильярреал, которому игрок принадлежал.

В конце января 24-летний сербский защитник расторг контракт с Желтой Субмариной, а через несколько дней подписал контракт на 4 года с Динамо.

"С Вильярреалом вопросов не возникало и никаких преград они мне не оказывали. А вот в Алавесе, где я выступал последние полгода на правах аренды, не хотели расставаться со мной преждевременно", — сказал защитник.

"Хорошо, что все закончилось именно так и я получил возможность подписать контракт с Динамо", — подытожил Пантич.

Футболист уже начал работать с командой.