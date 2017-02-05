Украина

Сербский новичок Динамо Александар Пантич приступил к работе на тренировочном сборе команды и пообщался с клубной пресс-службой.

"Узнав о том, что Динамо заинтересовано в моих услугах, я очень обрадовался. За годы, проведенные в Испании, я устал ездить по арендам, и предложение киевлян в этом плане оказалось очень уместной. Теперь я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренера Динамо и радовать болельщиков своей игрой", — начал защитник.

"Знаю, что Динамо является самым титулованным клубом Украины, а сейчас конкурирует с Шахтером за первые позиции. Слова о величии клуба, думаю, излишни, ведь за Динамо говорят достижения команды как на отечественном уровне, так и в Европе".

"Я общался с Милошем Нинковичем, и услышал от него только положительные отзывы. Милош сказал, что для меня это большой шанс и я могу быть счастливым, что меня пригласила такая команда. Слова Нинковича подтвердил и Радосав Петрович, которому я звонил чуть позже".2

"Играть в Испании, прежде всего, это хороший опыт, ведь я имел возможность проверить свой уровень на фоне сильных соперников, а также прогрессировать в профессиональном плане. По сравнению с чемпионатом Сербии, где я выступал в начале карьеры, это, безусловно, небо и земля".

"Постоянные аренды? Конечно, было непросто, ведь нужно было сыгрываться с новыми партнерами. Но, в то же время, я доволен своей игрой в первые два года пребывания в Испании. Только последний год, можно сказать, сложился для меня не очень удачно. Но даже неудачный опыт полезен и обязательно мне пригодится в дальнейшей карьере".

"Я прошел все юношеские уровне Партизана, но в высшей лиге не сыграл за команду ни одного матча. В высшем дивизионе отыграл два сезона за Рад, и только после этого перешел в Звезду. В целом, давления со стороны фанатов не было – если ты показываешь высокий уровень игры, то, соответственно, и претензий от болельщиков не будет".

"Динамо и Шахтер?. По уровню напряжения его вполне можно сравнить с противостоянием Партизана и Црвены Звезды в Сербии".

"Честно говоря, я не люблю говорить про свои сильные качества. Вместо слов я лучше все, на что способен, буду показывать на футбольном поле, а болельщики и журналисты пусть оценивают".

"Я подписал долгосрочный контракт, на четыре года, и за это время хочу проявить себя с наилучшей стороны. Возможно, понадобится некоторое время на адаптацию, но я надеюсь как можно быстрее адаптироваться в команде и закрепиться в основном составе".

"Мы разговаривали с главным тренером несколько раз. Ребров следил за мной на протяжении определенного периода и знает о моих сильных качествах. Пожелал мне как можно скорее адаптироваться, тем более в команде есть Домагой Вида, который будет помогать мне на первых порах".

"На английском я знаю всего несколько слов. Надеюсь, в плане адаптации мне помогут Вида и тренер-реабилитолог Борис Пейрек. Также за последние три года я неплохо изучил испанский, поэтому вполне могу общаться с помощником тренера Висенте Гомесом без переводчика, а также испаноязычными футболистами".

"Поскольку в Испании нет паузы зимой, я пребывал все это время в тренировочном ритме, а две недели назад сыграл в Кубке Испании за Алавес. Надеюсь, что этих двух недель окажется достаточно, чтобы раззнакомиться с ребятами на футбольном поле, тем более на сборах у нас запланировано сразу семь товарищеских матчей", — резюмировал новичок Динамо.