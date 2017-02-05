Украина

Экс-полузащитник Ворсклы Олег Голодюк собирается получить зарплату от клуба, который должен ему денег.

Sport Arena информирует о том, что 29-летний центрхав подал иск в Палату по решению споров ФФУ на Бело-зеленых из-за того, что футболисту не выплатили зарплату почти за шесть месяцев.

Несколькими неделями ранее Олег Голодюк расторг отношения с Ворсклой и получил статус свободного агента. Договор игрока с клубом, который стороны подписали лишь прошлым летом, был заключен на срок 1+1.

В зимнее межсезонье вместе с Голодюком команду покинуло еще семь игроков – Младен Бартулович, Дмитрий Непогодов, Сергей Симинин, Сандро Кобахидзе, Санжар Турсунов, Юрий Коломоец и Алексей Дитятьев. Также закончился контракт у Александра Ткаченко, Евгений Будник досрочно разорвал соглашения, а договор аренды Андрея Пилявского подошел к концу.

За Ворсклу полузащитник отыграл 9 матчей.