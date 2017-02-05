Украина

Экс-футболист Черноморца, а сейчас защитник Карпат Артем Филимонов рассказал о периоде карьеры в одесском клубе, а также своей реакции после матча УПЛ против Александрии (1:2).

11-го декабря одесситы уступили Александрии, после чего вратарь Евгений Боровик и капитан Артем Филимонов в прямом эфире канала Футбол 1 рассказали об оскорблениях в адрес игроков их команд от Юрия Вакса.

Об инциденте с выступлением Боровика:

"С Евгением Боровиком просто не выдержали произвола судей на поле, не могли реагировать спокойно на все, что происходило в той игре. Получилось немного бурно, где-то не удержали эмоций. Но оставлять такие эпизоды незамеченными тоже неправильно".

О Черноморце:

"На данный момент, это были лучшие 4 года в моей футбольной карьере. Благодарен судьбе за прекрасное время, проведенное в Одессе, там я вырос как футболист. В Черноморце у меня сложилось все как нельзя лучше, теперь, надеюсь, так же будет и с Карпатами".

О капитанстве в одесской команде:

"Чаще всего, капитан — это проводник тренерских мыслей на поле. Александр Бабич увидел во мне этого человека, который будет доносить команде стиль нашей игры, мысли тренера. Выдвинули мою кандидатуру, а команда не была против, все поддержали. С большой благодарностью принял это поручение".