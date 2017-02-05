Защитник кропивницкой Зирки Федерико Перейра травмировался в контрольном матче против шведского Ефле (1:2).
Федерико Перейра, Фото Богдана Зайца, Football.ua
05 февраля 2017, 20:58
Стоит отметить, что в отчетной встрече 28-летний капитан кропивчан появился в стартовом составе, однако на 79-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
Как сообщает официальный сайт Зирки, Перейра травмировал лицо.
Предполагается, что аргентинцу понадобится операция.
В текущем сезоне Перейра отыграл за кропивчан во всех турнирах 11 матчей (все — в основе), отметившись одним забитым мячом.
Кроме того, спарринг против Ефле по причине травмы не смог завершить и 27-летний хавбек Максим Драченко, который находится в Зирке на просмотре.