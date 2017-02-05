Украина

В рамках подготовки к весенней части текущего сезона кропивницкая Зирка сыграет контрольный матч против серебряного призера чемпионата Сербии — белградского Партизана.

Напомним, что сейчас команда Романа Монарева работает на учебно-тренировочном сборе на Кипре, который продлится до 7 февраля.

Как сообщает официальный сайт кропивницкого клуба, завтра Зирка проведет спарринг с белградским Партизаном.

Начало игры в 16:00 по Киеву.

Стоит отметить, что сегодня подопечные Романа Монарева в контрольном матче уступили шведскому Ефле (1:2), а капитан кропивчан Федерико Перейра получил неприятную травму.