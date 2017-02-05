В рамках подготовки к весенней части текущего сезона кропивницкая Зирка сыграет контрольный матч против серебряного призера чемпионата Сербии — белградского Партизана.
Зирка, Фото Станислава Ведмидя, Football.ua
05 февраля 2017, 21:16
Напомним, что сейчас команда Романа Монарева работает на учебно-тренировочном сборе на Кипре, который продлится до 7 февраля.
Как сообщает официальный сайт кропивницкого клуба, завтра Зирка проведет спарринг с белградским Партизаном.
Начало игры в 16:00 по Киеву.
Стоит отметить, что сегодня подопечные Романа Монарева в контрольном матче уступили шведскому Ефле (1:2), а капитан кропивчан Федерико Перейра получил неприятную травму.