Украина

Полузащитник каменской Стали и молодежной сборной Украины Марьян Мысык испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что 20-летний атакующий хавбек покинул тренировочный лагерь Сталеваров и отправился в Киев, где пройдет углубленное медицинское обследование.

Как сообщает официальный сайт каменского клуба, на одной из последних тренировок команды Леонида Кучука Мысык повредил левое колено.

Отмечается, что для установления точного характер травмы Марьян сегодня вылетел в Киев.

В текущем сезоне Мысык отыграл за Сталь во всех турнирах 15 матчей (11 — в основе).